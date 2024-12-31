2024: фотографии года

Представляем лучшие фотографии 2024 года, сделанные фотографами агентства REUTERS.

Фото: REUTERS

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп после покушения на него 13 июля 2024 года.

Фото: REUTERS

Женщина смотрит трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Фото: REUTERS

Церемония прощания с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Фото: REUTERS

Девушка делает покупки в кондитерской в Тель-Авиве.

Фото: REUTERS

Палестинка Бутейна Абу Джазар держит за руку своего сына Хазму, убитого в результате израильского удара.

Фото: REUTERS

Марк Кукурелья после победы сборной Испании в финале Чемпионата Европы по футболу.

Фото: REUTERS

Выступление авиационной группы «Синие ангелы» Военно-морского флота США в небе над Аннаполисом.

Фото: REUTERS

Слова «Месть» и «Ненависть» вытатуированы на руках Романа, 38-летнего командира взвода огневой поддержки 58-й моторизованной бригады Украины.

Фото: REUTERS

Баскетболисты сборной США Леброн Джеймс и Стивен Карри празднуют после победы в полуфинале Олимпиады.

Фото: REUTERS

Леди Гага позирует на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Фото: REUTERS

Сторонник Трампа на грузовике с изображением связанного президента США Джо Байдена.

Фото: REUTERS

Завершивий карьеру теннисист Рафаэль Надаль прощается с поклонниками.

Фото: REUTERS

Пожарный самолет в Калифорнии.

Фото: REUTERS

Ким Кардашян на ежегодной гала-церемонии Art+Film в Лос-Анджелесе.

Фото: REUTERS

Палестинская девочка Сила Хусо, получившая ранения в голову в результате израильского удара.

Фото: REUTERS

Фанаты «Ливерпуля» празднуют гол, забитый Вирджилом ван Дейком.

Фото: REUTERS

Женщина рассматривает картину Диего Веласкеса «Венера Рокеби» в Галерее искусств Уокера в Ливерпуле.

Фото: REUTERS

Ариана Гранде на красной дорожке церемонии «Оскар».

Фото: REUTERS

Палестинцы отдыхают на пляже в жаркий день на юге сектора Газа.

Фото: REUTERS

Модели представляют коллекцию весна/лето 2025 от Emporio Armani на Неделе моды в Милане.

Фото: REUTERS

Кольцеобразное солнечное затмение в Лас-Оркетас (Аргентина).

Фото: REUTERS

Остатки баллистической ракеты в пустыне после атаки Ирана на Израиль.