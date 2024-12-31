2024: фотографии года

Представляем лучшие фотографии 2024 года, сделанные фотографами агентства REUTERS.
Фото: REUTERS
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп после покушения на него 13 июля 2024 года.
Фото: REUTERS
Женщина смотрит трансляцию ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Фото: REUTERS
Церемония прощания с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Фото: REUTERS
Девушка делает покупки в кондитерской в Тель-Авиве.
Фото: REUTERS
Палестинка Бутейна Абу Джазар держит за руку своего сына Хазму, убитого в результате израильского удара.
Фото: REUTERS
Марк Кукурелья после победы сборной Испании в финале Чемпионата Европы по футболу.
Фото: REUTERS
Выступление авиационной группы «Синие ангелы» Военно-морского флота США в небе над Аннаполисом.
Фото: REUTERS
Слова «Месть» и «Ненависть» вытатуированы на руках Романа, 38-летнего командира взвода огневой поддержки 58-й моторизованной бригады Украины.
Фото: REUTERS
Баскетболисты сборной США Леброн Джеймс и Стивен Карри празднуют после победы в полуфинале Олимпиады.
Фото: REUTERS
Леди Гага позирует на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
Фото: REUTERS
Сторонник Трампа на грузовике с изображением связанного президента США Джо Байдена.
Фото: REUTERS
Завершивий карьеру теннисист Рафаэль Надаль прощается с поклонниками.
Фото: REUTERS
Пожарный самолет в Калифорнии.
Фото: REUTERS
Ким Кардашян на ежегодной гала-церемонии Art+Film в Лос-Анджелесе.
Фото: REUTERS
Палестинская девочка Сила Хусо, получившая ранения в голову в результате израильского удара.
Фото: REUTERS
Фанаты «Ливерпуля» празднуют гол, забитый Вирджилом ван Дейком.
Фото: REUTERS
Женщина рассматривает картину Диего Веласкеса «Венера Рокеби» в Галерее искусств Уокера в Ливерпуле.
Фото: REUTERS
Ариана Гранде на красной дорожке церемонии «Оскар».
Фото: REUTERS
Палестинцы отдыхают на пляже в жаркий день на юге сектора Газа.
Фото: REUTERS
Модели представляют коллекцию весна/лето 2025 от Emporio Armani на Неделе моды в Милане.
Фото: REUTERS
Кольцеобразное солнечное затмение в Лас-Оркетас (Аргентина).
Фото: REUTERS
Остатки баллистической ракеты в пустыне после атаки Ирана на Израиль.
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