Грета Тунберг приедет в Армению, сообщают грузинские источники - Mediamax.am

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Грета Тунберг приедет в Армению, сообщают грузинские источники


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Шведская эко-активистка Грета Тунберг планирует приехать в Армению из Грузии.

Об этом сообщает грузинский новостной сайт Ambebi.ge.

 

Издание утверждает, что в Армении она планирует вместе с местными активистами провести акции протеста против проводимой в Баку конференции COP29.

 

В последние дни Грета Тунберг находится в Тбилиси, откуда подвергает резкой критике власти Азербайджана, обвиняя их в нарушении прав человека и, в частности, в депортации армян Арцаха.

 

11 ноября в британской The Guardian была опубликована статья Грета Тунберг A ‘Cop of peace’? How can authoritarian, human rights-trashing Azerbaijan possibly host that?

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