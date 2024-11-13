Грета Тунберг приедет в Армению, сообщают грузинские источники

Ереван /Медиамакс/. Шведская эко-активистка Грета Тунберг планирует приехать в Армению из Грузии.
Об этом сообщает грузинский новостной сайт Ambebi.ge.
Издание утверждает, что в Армении она планирует вместе с местными активистами провести акции протеста против проводимой в Баку конференции COP29.
В последние дни Грета Тунберг находится в Тбилиси, откуда подвергает резкой критике власти Азербайджана, обвиняя их в нарушении прав человека и, в частности, в депортации армян Арцаха.
11 ноября в британской The Guardian была опубликована статья Грета Тунберг A ‘Cop of peace’? How can authoritarian, human rights-trashing Azerbaijan possibly host that?
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