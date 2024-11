Գրետա Թունբերգը կգա Հայաստան, հայտնում են վրացական աղբյուրները

Երեւան: Մեդիամաքս: Շվեդ բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը մտադիր է Վրաստանից Հայաստան ժամանել:

Այդ մասին հաղորդում է վրացական Ambebi.ge լրատվական կայքը:

Հրապարակման մեջ նշվում է, որ Հայաստանում նա նախատեսում է տեղի ակտիվիստների հետ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել՝ Բաքվում ընթացող COP29 համաժողովի դեմ:

Վերջին օրերին Գրետա Թունբերգը գտնվում է Թբիլիսիում, որտեղից խիստ քննադատության է ենթարկում Ադրբեջանի իշխանություններին՝ մեղադրելով նրանց մարդու իրավունքների խախտման, եւ, մասնավորապես, Արցախի հայերի տեղահանության համար:

Նոյեմբերի 11-ին բրիտանական The Guardian-ում լույս էր տեսել Գրետա Թունբերգի A ‘Cop of peace’? How can authoritarian, human rights-trashing Azerbaijan possibly host that? հոդվածը: