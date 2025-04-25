Трамп не использовал термин «Геноцид армян» в своем обращении

Ереван /Медиамакс/. Президент США Дональд Трамп направил послание по случаю 110-й годовщины Геноцида армян, в котором не использовал термин «геноцид».
«Сегодня мы чтим память Великой резни и отдаем дань памяти тем прекрасным душам, которые пострадали в одной из самых страшных катастроф 20-го века. Начиная с 1915 года, 1,5 миллиона армян были сосланы и приговорены к смертному шествию в последние годы Османской империи. В этот День памяти мы снова присоединяемся к армянской общине в Америке и во всем мире в трауре по многочисленным потерянным жизням.
Мы гордимся Американским комитетом помощи Армении и Сирии, основанным в 1915 году, который оказал жизненно важную гуманитарную помощь армянским беженцам, и мы благодарны тысячам американцев, которые поддержали и добровольно помогли армянам, перемещенным из своих домов», - отметил Дональд Трамп в своем послании.
Он сказал, что «в этот день, в свете трагедии, мы также становимся свидетелями силы и стойкости армянского народа».
«Многие армяне привезли свою богатую культуру на американские берега и внесли большой вклад в американскую жизнь.
Мы надеемся на продолжение нашего стратегического партнерства с Арменией и укрепление региональной стабильности, стремясь к устойчивому процветанию и безопасности».
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