Ереван /Медиамакс/. Профессор Афинского университета Дженгиз Актар считает, что «Турция становится страной, экспортирующей нестабильность, а не обеспечивающей безопасность».

«Можно утверждать, что внешняя политика Турции сегодня в значительной степени милитаризована», - сказал Дженгиз Актар, выступая 19 апреля на конференции «The South Caucasus Along Fault Lines: Regional and International Perspectives» («Южный Кавказ вдоль линий разлома: региональные и международные перспективы») в Американском университете Армении.

Отметив, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан широко задействует в своей работе специальные службы, профессор Афинского университета заявил, что

«Турция чувствует угрозу». По словам Актара, такая политика характерна для всех сил, которые пытаются представить свой агрессивный стиль действий как противодействие террористической угрозе.

Спикер заявил, что «на территории бывшей Османской империи Турция чувствует себя как дома» и руководствуется этой логикой при реализации своей внешней политики, будучи уверенной в том, что она имеет право вмешиваться в дела региона.

Дженгиз Актар добавил, что нынешняя агрессивная политика Турции на Ближнем Востоке соответствует Османскому национальному пакту «Мисаки Милли», принятому Османским парламентом в 1920 году и фактически подразумеваеющему объединение территорий бывшей Османской империи под властью Турции.

Мариам Галстян