Биометрические паспорта начнут выдаваться в Армении не раньше марта 2026 года - Mediamax.am

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Биометрические паспорта начнут выдаваться в Армении не раньше марта 2026 года


Фото: https://www.primeminister.am/


Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра внутренних дел Арпине Саргсян сообщила сегодня на заседании правительства, что процесс внедрения новой системы удостоверений личности (ID) и биометрических паспортов начнется с марта 2025 года, когда будет объявлен победитель конкурса.

Она сообщила, что преодолевшим первый тур компаниям государство направит свои предложения в сентябре текущего года.

 

«До конца года компании представят свои проекты. В начале 2025 года мы начнем процесс оценки и, если процесс пройдет гладко, без апелляций и других технических препятствий, в марте 2025 года мы отберем компанию-победителя, с которой заключим договор. У компании будет до 1 года, чтобы привести инфраструктуру в состояние, предусмотренное соглашением», - слова Арпине Саргсян приводит Арменпресс.

 

Введение биометрических паспортов является одним из важнейших компонентов диалога о либерализации визового режима с ЕС.

 

Граждане Армении уже несколько лет лишены возможности получать биометрические паспорта.

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