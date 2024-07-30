Молодые люди из Армении и Грузии участвуют в совместной программе - Mediamax.am

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Молодые люди из Армении и Грузии участвуют в совместной программе


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Ереван /Медиамакс/. В центре COAF SMART, расположенном в общине Дебет, сегодня стартовала летняя образовательно-культурная международная программа с участием 60 молодых людей из Армении и Грузии.

Цель организованной министерством образования, науки, культуры и спорта Армении

программы - «способствовать общению между армянской и грузинской молодежью и созданию межкультурных связей».

 

Участники программы разделены на 5 групп, в каждую из которых включены по 6 участников с грузинской и армянской сторон. К каждой группе прикреплен руководитель, который будет координировать и направлять участников группы во время различных мероприятий в течение семидневной программы.

 

Реализацию проекта осуществляет благотворительный фонд «Дети Армении» (COAF).

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