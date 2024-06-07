В Бонне продолжаются акции с призывом освободить армянских политзаключённых

Ереван /Медиамакс/. Союз Арцаха начал сегодня кампанию, призывая принимающий саммит COP29 Азербайджан освободить армянских политзаключённых.

Кампания проходит во время первой недели Боннской конференции об изменении климата, где эксперты определяют повестку COP29, который пройдет в ноябре в Баку с участием мировых лидеров.

Кампания стала ответом на заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что страна стремится сделать «COP29 конференцией для достижения мира».

«Режим Алиева в Азербайджане продолжает удерживать армянских политзаключённых и заложников, уничтожать наше культурное наследие и собственность на оккупированных им территориях, систематически разжигать ненависть по отношению к этническим армянам и препятствовать возвращению насильственно перемещённых жителей Арцаха в их дома. Всё это наряду с другими международными и внутренними преступлениями служит наглядным примером продолжающейся в отношении народа Арцаха политики геноцида. Наши усилия направлены на то, чтобы привлечь международное внимание к насилию, которое продолжает творить режим Алиева, и к острой необходимости освободить наших лидеров и соотечественников, которых по-прежнему незаконно удерживают в Азербайджане. Международное сообщество не должно допустить, чтобы режим Алиева ввёл его в заблуждение и, отвлекая внимание на COP29, уклонился от ответственности за совершённый геноцид и продолжающееся насилие», - заявил президент Союза Арцаха, бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

Союз Арцаха - общественное движение, созданное гражданами Арцаха (Нагорного Карабаха), непризнанного государства, захваченного Азербайджаном в сентябре 2023 года, в результате чего всё его население -120 000 этнических армян - покинуло свои дома. Во время вторжения в Арцах власти Азербайджана арестовали восьмерых армянских лидеров непризнанной республики и продолжают незаконно их удерживать в качестве заложников в Баку, где те ожидают суда.

Среди армянских политзаключённых - международный филантроп и гуманитарный деятель Рубен Варданян, который недавно завершил 21-дневную голодовку в знак протеста против незаконного задержания, постоянно ухудшающихся условий содержания под стражей и ограничения доступа к надлежащему и прозрачному судебному процессу в соответствии с международно-правовыми нормами.

Бывший специальный советник Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида Хуан Мендес, комментируя действия Азербайджана, подтвердил, что «в отношении этнических армян Нагорного Карабаха был совершён геноцид, но угроза новых страданий такого рода отнюдь не миновала. Международное сообщество по-прежнему несёт ответственность за защиту этого народа от нового вреда».

После вторжения в Нагорный Карабах Международный суд ООН обязал официальный Баку принять меры для того, чтобы этнические армяне могли вернуться туда «безопасно, беспрепятственно и оперативно», а также «для предотвращения и наказания актов вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая, помимо прочего, церкви и другие места отправления культа, памятники и здания, имеющие историческую ценность, кладбища и артефакты». Несмотря на это постановление, на недавних спутниковых снимках зафиксированы разрушения объектов армянского культурного наследия и жилых зданий, что вызывает всеобщую обеспокоенность.

Давление международного сообщества на Азербайджан возрастает по мере приближения COP29 - Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт в Баку в ноябре. В апрельской резолюции Европейского парламента подчёркивается, что «продолжающиеся нарушения прав человека в Азербайджане несовместимы с приготовлениями к проведению в стране COP29». В Конгрессе США так же призвали освободить армянских политических лидеров, удерживаемых в Азербайджане. В середине мая несколько сенаторов направили последующее письмо, в котором выразили свою обеспокоенность. Сенат Франции принял резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана за действия в Нагорном Карабахе.