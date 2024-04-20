Рубен Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме - Mediamax.am

1563 просмотров

Рубен Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Семья незаконно задержанного в Азербайджане филантропа Рубена Варданяна сегодня объявила о том, что он начал голодовку, требуя немедленно и без всяких условий освободить его самого и других армянских заключённых, незаконно удерживаемых в Баку.

«Голодовка началась 5 апреля 2024 года после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами. Вызывает подозрение то обстоятельство, что с началом голодовки прекратились телефонные звонки между Варданяном и его семьёй в нарушение всех международных норм. Судебное слушание, первоначально назначенное на январь, было беспричинно отложено до мая», - говорится в сообщении, распространенном семьей Варданяна.

 

«Я всерьёз опасаюсь за здоровье моего отца. Наша семья не видела его вот уже почти 200 дней. У нас прекратилась с ним всякая связь с тех пор, как он начал голодовку 5 апреля», - заявил старший сын Рубена Варданяна Давид Варданян.

 

Семья Рубена Варданяна требует:

 

1.    Немедленно и без всяких условий освободить его и всех других армянских политических заключённых.

2.    Если же незаконное судебное разбирательство состоится, оно должно пройти до того, как в мае истечёт ордер на их задержание, должно соответствовать международно-правовым стандартам и на него должны быть допущены международные наблюдатели и средства массовой информации.

3.    Азербайджанские власти должны немедленно допустить представителей Международного Комитета Красного Креста к Рубену Варданяну и другим политическим заключённым для оценки состояния их здоровья. Телефонная связь Рубена Варданяна с его семьёй должна быть возобновлена.

4.    Любое соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно включать в себя условие об освобождении всех армянских политических заключённых.

5.    Азербайджан не сможет принять у себя Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) без принятия всех перечисленных мер.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Апрель 19, 2024 17:37
Путин и Алиев встретятся в Москве 22 апреля

Регион | Апрель 19, 2024 17:20
Армения и Азербайджан договорились о начале процессе делимитации границы

Внешняя политика | Апрель 19, 2024 16:36
Главы МИД G7 призвали Азербайджан соблюдать обязательства по международному гуманитарному праву
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024