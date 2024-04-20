Рубен Варданян объявил голодовку в бакинской тюрьме

Ереван /Медиамакс/. Семья незаконно задержанного в Азербайджане филантропа Рубена Варданяна сегодня объявила о том, что он начал голодовку, требуя немедленно и без всяких условий освободить его самого и других армянских заключённых, незаконно удерживаемых в Баку.

«Голодовка началась 5 апреля 2024 года после неоднократных просьб Варданяна и его адвоката провести своевременное справедливое и прозрачное судебное разбирательство в соответствии с международно-правовыми стандартами. Вызывает подозрение то обстоятельство, что с началом голодовки прекратились телефонные звонки между Варданяном и его семьёй в нарушение всех международных норм. Судебное слушание, первоначально назначенное на январь, было беспричинно отложено до мая», - говорится в сообщении, распространенном семьей Варданяна.

«Я всерьёз опасаюсь за здоровье моего отца. Наша семья не видела его вот уже почти 200 дней. У нас прекратилась с ним всякая связь с тех пор, как он начал голодовку 5 апреля», - заявил старший сын Рубена Варданяна Давид Варданян.

Семья Рубена Варданяна требует:

1. Немедленно и без всяких условий освободить его и всех других армянских политических заключённых.

2. Если же незаконное судебное разбирательство состоится, оно должно пройти до того, как в мае истечёт ордер на их задержание, должно соответствовать международно-правовым стандартам и на него должны быть допущены международные наблюдатели и средства массовой информации.

3. Азербайджанские власти должны немедленно допустить представителей Международного Комитета Красного Креста к Рубену Варданяну и другим политическим заключённым для оценки состояния их здоровья. Телефонная связь Рубена Варданяна с его семьёй должна быть возобновлена.

4. Любое соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно включать в себя условие об освобождении всех армянских политических заключённых.

5. Азербайджан не сможет принять у себя Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) без принятия всех перечисленных мер.