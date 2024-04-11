Св. Эчмиадзин: Аллахшукюр Пашазаде по недоразумению называет нашу позицию «реваншизмом»

Ереван /Медиамакс/. Первопрестольный Святой Эчмиадзин ответил сегодня на обвинения, выдвинутые духовным лидером Азербайджана Алахшукюром Пашазаде в адрес Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) и Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Комментируя по просьбе Медиамакс заявления Алахшукюра Пашазаде, в Первопрестольном Святом Эчмиадзине заявили:

«На протяжении всей истории Арцахского конфликта неизменным призывом-требованием ААЦ под руководством Католикоса Всех Армян к Азербайджану было и продолжает быть уважение реализованного справедливого права народа Арцаха на самоопределение на своей исторической родине. Вероятно, Шейх уль Ислам Аллахшукюр Пашазаде по недоразумению трактует подобную позицию ААЦ как реваншизм.

Вместо того чтобы выдвигать подобные обвинения в адрес ААЦ, духовному лидеру Азербайджана было бы уместно обратиться к политике реваншизма и агрессии Азербайджана, применявшейся в отношении Арцаха и Армении в течение многих лет, войне, развязанной в 2020 году, оккупации Арцаха и изгнанию оттуда армян, оккупации суверенных территорий Армении, незаконному удержанию армянских военнопленных, широкомасштабной пропагане армянофобии, осуществляемой на государственном уровне, а также к задокументированным случаям уничтожения и присвоения армянского исторического, духовного и культурного наследия.

Духовному лидеру Азербайджана надлежало бы, прислушавшись к призывам ААЦ, использовать свой духовный авторитет и предпринять соответствующие шаги, чтобы остановить акты геноцида и чудовищного варварства и способствовать установлению истинного мира в регионе».

Алахшукюр Пашазаде, в частности, заявил, что Католикос Всех Армян Гарегин Второй «не достоин того, чтобы я приглашал его в Баку» и отметил, что «сегодня армянская церковь во главе с армянским Католикосом по всему миру проповедует реваншизм».