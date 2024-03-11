66% респондентов оценили отношения с Россией как «плохие» или «очень плохие»

Ереван /Медиамакс/. 66% респондентов в Армении оценили отношения с Россией как «плохие» или «очень плохие».
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2023 года по инициативе Международного республиканского института (IRI), в котором приняли участие 1508 граждан старше 18 лет. Опрос провело агентство BREVIS.
29 % респондентов оценили армяно-российские отношения как «очень плохие», 37% назвали их «плохими», по мнению 27% армяно-российские отношения «скорее хорошие». Оценку «очень хорошие» дали 4 % респондентов.
34% респондентов считают Россию самым важным политическим партнером Армении, 48% - самым важным экономическим партнером, 31% - самым важным партнером в сфере безопасности.
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