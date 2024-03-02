В Москве откроется проект «Рядом с Параджановым» - Mediamax.am

534 просмотров

В Москве откроется проект «Рядом с Параджановым»


Фото: Юрий Мечитов

Фото: Юрий Мечитов

Фото: Юрий Мечитов

Фото: Елена Карусаар


15 марта музейно-выставочный центр РОСФОТО представит в Москве проект «Рядом с Параджановым. Фотографии Юрия Мечитова и Елены Карусаар», подготовленный к 100-летию режиссера.

В экспозиции представлены портреты режиссера, рабочие моменты съемок, афиши, рисунки к фильмам. Проект включает предметы из коллекций РОСФОТО, Музея кино (Москва), Музея Сергея Параджанова (Ереван), архива фотографа Юрия Мечитова.

Фото: Юрий Мечитов

На выставке будут, в частности, представлены фотографии Юрия Мечитова, сделанные на съемках фильмов «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани».

 

Серия фотографий художника-фотографа киностудии «Ленфильм» Елены Карусаар  рассказывает о создании последней картины Параджанова «Ашик–Кериб».

Фото: Елена Карусаар

Специально к выставке «Рядом с Параджановым» в РОСФОТО подготовлена публичная программа: экскурсии, мастер-классы, лекции, кинопоказы.

 

28 марта состоится лекция писателя и киноведа Льва Наумова «Жест в поэтическом кинематографе Параджанова».

Фото: Юрий Мечитов

30 марта арт–медиатор, куратор просветительских проектов в ЦВЗ «Манеж»

Екатерина Беспалова проведет серию мастер-классов «Коллаж как художественная практика».

 

11 апреля киновед Дмитрий Бакиров прочитает лекцию «Сергей Параджанов в поисках стиля, или Обратная сторона кино».

 

Дополнительная информация о мероприятиях доступна по ссылке.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Март 2, 2024 10:04
В Москве откроется проект «Рядом с Параджановым»

Внешняя политика | Март 1, 2024 16:32
«Попытки навязать решения из-за пределов региона оказались бесполезными», заявил Кылыч

Внешняя политика | Март 1, 2024 15:38
Баку ожидает от Армении «надлежащего разъяснения по правовым документам»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024