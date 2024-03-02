В Москве откроется проект «Рядом с Параджановым»

15 марта музейно-выставочный центр РОСФОТО представит в Москве проект «Рядом с Параджановым. Фотографии Юрия Мечитова и Елены Карусаар», подготовленный к 100-летию режиссера.
В экспозиции представлены портреты режиссера, рабочие моменты съемок, афиши, рисунки к фильмам. Проект включает предметы из коллекций РОСФОТО, Музея кино (Москва), Музея Сергея Параджанова (Ереван), архива фотографа Юрия Мечитова.
Фото: Юрий Мечитов
На выставке будут, в частности, представлены фотографии Юрия Мечитова, сделанные на съемках фильмов «Легенда о Сурамской крепости» и «Арабески на тему Пиросмани».
Серия фотографий художника-фотографа киностудии «Ленфильм» Елены Карусаар рассказывает о создании последней картины Параджанова «Ашик–Кериб».
Фото: Елена Карусаар
Специально к выставке «Рядом с Параджановым» в РОСФОТО подготовлена публичная программа: экскурсии, мастер-классы, лекции, кинопоказы.
28 марта состоится лекция писателя и киноведа Льва Наумова «Жест в поэтическом кинематографе Параджанова».
Фото: Юрий Мечитов
30 марта арт–медиатор, куратор просветительских проектов в ЦВЗ «Манеж»
Екатерина Беспалова проведет серию мастер-классов «Коллаж как художественная практика».
11 апреля киновед Дмитрий Бакиров прочитает лекцию «Сергей Параджанов в поисках стиля, или Обратная сторона кино».
Дополнительная информация о мероприятиях доступна по ссылке.
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