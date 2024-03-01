Нанна Скау приветствует проведение конференции «Устойчивое развитие и ESG»

Ереван /Медиамакс/. Исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Армении Нанна Скау считает, что цели конференции «Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности», которая пройдет в Ереване 6 марта, перекликаются с многолетней стратегией ООН «Глобальный договор».

«Глобальный договор ООН, крупнейшая в мире инициатива в области корпоративной устойчивости, устанавливает принципы ответственного управления бизнесом. Идея Глобального договора ООН была предложена в конце 1999 года генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном в ответ на обеспокоенность по поводу негативного воздействия практик корпоративного бизнеса на права человека, права работников и окружающую среду.

Все компании, независимо от размера и отрасли, могут внести свой вклад в достижение Целей устойчивого развития. Хотя масштаб этих целей беспрецедентен, фундаментальные способы, которыми бизнес может обеспечить свой вклад, остаются неизменными. Ключевой запрос к компаниям заключается в том, чтобы в первую очередь вести бизнес ответственно, а затем использовать возможности для решения социальных проблем посредством бизнес-инноваций и сотрудничества», - отметила Нанна Скау.

Она подчеркнула важность понимания бизнесом того, что «передовая практика или инновации в одной области не могут компенсировать нанесение вреда в другой».

Конференция «Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности», организованная медиа-компанией Медиамакс и компанией Skill Event Marketing, пройдет 6 марта 2024 года в зале «Тигран Мец» гостиницы «Армения Марриотт».

Партнерами конференции Robust Armenia выступают Зангезурский медно-молибденовый комбинат, Конверс Банк, АРАРАТБАНК, Юнибанк, Грант Торнтон Консалтинг, Green Rock Management Group, Philip Morris International и представительство ООН в Армении.

Программа конференции доступна по ссылке: https://mediamax.am/ru/news/society/54014/.

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