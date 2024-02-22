Опубликована программа конференции Robust Armenia и список партнеров

Ереван /Медиамакс/. Медиа-компания Медиамакс и компания Skill Event Marketing опубликовали сегодня программу и список партнеров первой конференции Robust Armenia «Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности», которая состоится 6 марта.

Партнерами конференции Robust Armenia выступают Зангезурский медно-молибденовый комбинат, Конверс Банк, АРАРАТБАНК, Юнибанк, Грант Торнтон Консалтинг, Green Rock Management Group, Philip Morris International и представительство ООН в Армении.

«Мы благодарны всем партнерам, поддержавшим конференцию, которая станет платформой для обсуждения вопросов устойчивого развития Армении представителями частного сектора. Столь уважаемый состав сторонников доказывает, что частный сектор нашей страны действительно придает большое значение повестке устойчивого развития», - отметили директора Медиамакс и Skill Event Marketing Ара Тадевосян и Нелли Марабян.

Основным докладчиком конференции станет соучредитель и президент организации Do Something Джон Ди. Он расскажет, как делать бизнес более экологичным и эффективным. Особое внимание Джон Ди уделит возможностям обеспечения энергетической безопасности Армении с учетом существующих рисков в области безопасности.

Конференция «Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности» пройдет 6 марта 2024 года в зале «Тигран Мец» гостиницы «Армения Марриотт».Для дополнительной информации и сотрудничества звоните по телефону 010 54 45 31 или пишите по адресу news@mediamax.am.

Ниже представлена программа конференции.

КОНФЕРЕНЦИЯ ROBUST ARMENIA-2024

«Устойчивое развитие и ESG: международная повестка, местные потребности» Sustainable development and ESG: global agenda, local needs

6 марта 2024г., Ереван,

гостиница «Армения Марриотт», зал «Тигран Мец»

ПРОГРАММА

• 09:30-10:00 - Регистрация

• 10:00-10:15 - Вступительные слова

• 10:15-11:15 - Панельная дискуссия «Лидерство бизнеса за рамками регулятивных требований»

Модератор - Анна Сагабалян

Участники:

Раиса Бабаян

Ответственная за ESG АРАРАТБАНКА

Азат Манукян

Партнер «Грант Торнтон Консалтинг»

Ирина Жукова

Региональный менеджер по устойчивому развитию Philip Morris International

Анна Саломе

Директор по маркетингу Green Rock Management

• 11:15-11:45 – кофе-брейк

• 11:45-12:30 - Выступление Джона Ди: «Как армянский бизнес может увеличить прибыль за счет инноваций и эффективности»

• 12:30-13:30 - Панельная дискуссия «Устойчивое развитие в условиях нестабильности»

Модератор - Ара Тадевосян

Участники:

Джон Ди

Основатель и директор организации Do Something!

Армен Степанян

Директор по устойчивому развитию Зангезурского медно-молибденового комбината

Левон Григорян

Директор по комплаенсу Юнибанка

Артур Мхитарян

Операционный директор Конверс Банка

• 13:30-13:40 - закрытие