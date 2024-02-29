Военные США предоставили помощь вынужденным переселенцам из Арцаха - Mediamax.am

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Военные США предоставили помощь вынужденным переселенцам из Арцаха


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Ереван /Медиамакс/. Военный атташе США в Армении Кевин Стил и представители отдела оборонного сотрудничества посольства передали более 40 тонн гуманитарной помощи людям, вынужденным покинуть Нагорный Карабах и нашедшим пристанище в Ванадзоре и близлежащих населенных пунктах.

Согласно сообщению посольства США, 27 февраля они встретились с губернатором Лорийской области Арамом Казаряном.

 

Помощь (кровати, матрасы, мебель, коляски, одежда) предоставлена в рамках Программы гуманитарной помощи Европейского командования США.

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