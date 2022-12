Блеск и очарование Тбилисского кинофестиваля

10 декабря в Тбилиси прошла церемония закрытия 23-го Тбилисского международного кинофестиваля, где «Золотым Прометеем» наградили лучшие грузинские фильмы. А 11 декабря в кинотеатре Амирани состоялись последние кинопоказы. Специальный корреспондент Медиамакс, кинокритик Иван Цуркан рассказывает о лауреатах и самых интересных фильмах фестиваля.

Фото: Николай Команкин

Сколько времени нужно двум людям, чтобы понять, что они созданы друг для друга? A Room of My Own Сосо Биладзе — история о Тине и Меги, двух грузинских девушках, которые начинают вместе снимать одну квартиру и неожиданно понимают, что больше им, оказывается, никто и не нужен. Тонко и деликатно снятый, блестяще разыгранный исполнительницами главных ролей зрительский хит Сосо Биладзе выиграл главный приз фестиваля, а каждый его показ неизменно сопровождался долгими аплодисментами.

Как поезда могут отражать отношения между соседними странами? «Государство в Государстве» — так в советское время называли общество железнодорожников, подчеркивая его особое положение. И лучшим документальным фильмом фестиваля жюри при участии Арутюна Хачатряна назвало A State in A State — необычное исследование понятия границы и шире политических конфликтов через призму железнодорожной инфраструктуры. 47-минутное эссе Теслы Асланишвили по большей части ограничивает себя только Южным Кавказом и Каспием, но найденные им универсальные правила на самом деле подходят любой стране. Завораживающие горные пейзажи, кадры поездов или заброшенных участков железных дорог чередуются с точными комментариями железнодорожников, исследователей, журналистов — и в итоге складываются в оригинальное высказывание о связи транспорта и состояния общества. Россия, Украина и Беларусь, Грузия и Турция…

Звучит в фильме и армянская речь, и довольно подробно Асланишвили касается и нынешнего состояния пограничных участков дорог между Арменией и Азербайджаном.

Фото: Николай Команкин

Осталось ли в мире еще хоть немного волшебства? На этот вопрос пытается ответить 22-летний Андро, главный герой фильма-победителя программы короткого метра «Мой друг Андро» Каталины Бакрадзе. Андро — фокусник и, похоже, настоящий маг. То превратит белое вино в красное, то покажет невероятный карточный фокус, то достанет какую-нибудь мелочь прямо с висящей на стене фотографии. Хотите кролика? Легко, можете поискать его у себя в рюкзаке! Пока мать пытается напомнить ему, что он вообще-то студент Консерватории, Андро ходит по улицам и просто развлекает людей. Просто так, из удовольствия, потому что ему так нравится. Зритель же в этот момент пытается понять, это всё на самом деле или просто фокус? Ведь фильм снят в документальной манере и настолько убедительно, что способен сбить с толку.

«Золотым Прометеем» за Лучший короткометражный документальный фильм был награжден Hey Gunesh Анны Джегнарадзе и Мариты Тевзадзе. Это короткая, но яркая и точная зарисовка о патриархальной семье овцеводов, в центре которой отношения отца и 9-летней дочери. Кажется, будущее девочки предрешено заранее, но ее отец Фаша не хочет, чтобы дочка по традиции вышла замуж сразу после того, как окончит школу, так что надежда всё-таки есть.

Особых упоминаний жюри удостоились Drummer Котэ Каландадзе, «A Stage — Still We Play On» Георгия Варсимашвили, а также «Птица Иисуса (Крещение в Иордане)» Михаила Квирикадзе и короткометражный Axel Левани Учанеишвили. Почетным призом был отмечен вклад в мировое кино Отара Иоселиани. Отреставрированная версия фильма «Листопад» (1966), его знаменитого кинодебюта, была отдельно представлена зрителям. Сам Иоселиани, к сожалению, не смог посетить фестиваль, зато со сцены о нем много рассказывали его друзья. Представителями же Евросоюза в Грузии был отмечен фильм японки Чие Хаякава «План 75» о судьбе пожилых людей — он получил приз «Права человека» в кино.

Фото: Николай Команкин

Специальным призом от Евросоюза был награжден и «Клондайк» украинки Марины Эр-Горбач — бескомпромиссное высказывание о цене человеческой слабости и нерешительности во время войны. В центре сюжета — живущая на границе с Россией семейная пара, которая ждет ребенка и изо всех сил пытается не замечать происходящего вокруг даже после того как в их дом попадает ракета. На дворе июль 2014 года, рядом падает сбитый самолет, и это показывают по телевизору. Но Ирка с Толиком продолжают жить с гигантской дырой в стене и остаются до последнего, несмотря ни на что, — пока война сама не приходит к ним в дом. Толик пытается договориться и сотрудничать с русскими, но, само собой, это не приводит ни к чему хорошему, и в итоге он только подвергает жизнь своей жены ещё большей опасности. «Клондайк» с большим успехом прошел по международным фестивалям и сейчас является официальным кандидатом от Украины на «Оскар» в 2023 году.

Вокруг падения того же малазийского Боинга строится и сюжет «Матери Апостолов» — еще одной сильнейшей украинской драмы фестиваля. У Заза Буадзе мать едет из Киева в Донецкую область, чтобы найти своего сына-пилота, управлявшего тем самым упавшим самолетом. Бесстрашная женщина проходит через все круги ада на разоренной земле, где всем заправляют мужчины в военной форме и с автоматами в руках. Фигура главной героини вырастает до мифологических, библейских масштабов библейского, а сам фильм эмоционально просто обезоруживает. И лишний раз напоминает, что война на территории Украины идет не один год, а уже восемь бесконечных лет, наполненных смертями, ужасом и разрушением.

Фото: Николай Команкин

«Памфир» Дмитрия Сухолитки-Собчука переносит зрителя на западную границу Украины, в Карпатские горы, и знакомит с суровым контрабандистом и его семьей. Памфир давно завязал, но ради денег решает выполнить еще одно, “последнее” дело, — и, конечно, всё идет не по плану и в итоге приводит героя к кровавой развязке. Ему нужно доставить еще одну посылку в Румынию, а в деревне всем заправляет местный криминальный авторитет, и только Памфир решается бросить ему вызов. Брутальный, атмосферный и и физиологичный триллер Собчука с первых минут держит в напряжении и здорово рисует картину отношений в замкнутом обществе приграничной деревни, где все всех знают. А сам Памфир сыгран Александром Яцентюком почти как загнанный зверь; в фильме вообще постоянно обыгрывается звериное начало главного героя, которого, кажется, невозможно ни ранить, ни убить.

Однако, наверное, самыми жесткими и радикальными фильмами фестиваля стали «Спарта» и «Римини» — дилогия австрийца Ульриха Зайдля о двух братьях, каждый из которых несчастен по-своему. В «Римини» вышедший в тираж поп-певец Рики Браво (это реальный человек) поет в отелях и домах для престарелых на холодном итальянском побережье. В «Спарте» его младший брат Эвальд, которому за 40, бросает старую жизнь и уезжает в румынскую деревушку, где решает создать детскую школу по дзюдо в здании заброшенной школы. Рики Браво занимается сексом за деньги со своими фанатками. Эвальд постепенно обнаруживает в себе наклонности к педофилии, после чего уже невозможно смотреть за его играми с полуобнаженными детьми с таким же воодушевлением, как в начале фильма. Отец же обоих братьев живет в доме престарелых, в слезах зовет маму и, кажется, вспоминает свое детство а Гитлерюгенде.

Фото: Николай Команкин

Зайдль, как и всегда, безжалостен к своим персонажам и снимает в полном соответствии со своим знаменитым режиссерским методом, то есть создает игровое кино как документальное. Длинные планы, открытый финал, работа с непрофессиональными актерами и в оригинальных локациях, минимум закадровой музыки и максимум импровизации - этот набор приемов всегда делает фильмы Зайдля пугающе правдоподобными. Но самое удивительное, что даже таким отталкивающим и противоречивым персонажам, как Рики и Эвальд, всё равно хочется сопереживать. Сам режиссер на несколько дней приехал на фестиваль, после каждого показа подробно отвечал на вопросы из-зала, а также провел мастер-класс в тбилисском Гёте-центре, где подробнее рассказал о долгой работе над обоими фильмами.

Фото: Николай Команкин

Закрылся фестиваль показом остроумной криминальной комедии «Рокси», снятой в Германии известным грузинским режиссером и сценаристом Дито Цинцадзе. Томас Бреннер — таксист средних лет, по уши погрязший в ежедневной рутине и мечтающий чтобы его вообще перестали замечать. А Рокси — это кличка бойцовой собаки, принадлежащей русским мафиози, которые однажды садятся к Томасу в такси. Леван — босс русских, продавец оружия в бегах. А еще у Левана очень красивая жена. Череда безумных событий и абсурдных совпадений — и вот жизнь Томаса уже перевернута с ног на голову, и выпутаться из всего этого, кажется, совершенно невозможно.

Невозможно спорить и с тем, что Тбилисский международный кинофестиваль этого года во всех смыслах состоялся и выполнил свою важнейшую миссию: ему удалось продемонстрировать актуальное состояние грузинского кино во всем его разнообразии. А благодаря разнообразию программы организаторам и отборщикам удалось поставить грузинское кино и в общемировой фестивальный контекст. На фоне новых работ звезд авторского кино Хон Сан Су, Ульриха Зайдля, Рубена Эстлунда фильмы Сосо Биладзе, Теслы Асланишвили и других участников грузинской «Панорамы» смотрелись очень достойно, а это уже само по себе большое достижение.

Иван Цуркан