Джон Ди: «Мы должны встать на защиту Армении»

Ереван /Медиамакс/. Инициатор проекта Rock Aid Armenia Джон Ди заявил, что «мир не должен молчать - последний раз, когда мы молчали, Турция устроила геноцид армян».

Джон Ди выступил с заявлением в связи с агрессией Азербайджана против Армении.

«Армения - мирная страна, которая заслуживает такой же поддержки Запада, как и Украина. Армяне должны знать, что за пределами Армении есть много людей, которые любят эту страну и ее людей. Мы должны встать на защиту Армении», - заявил Джон Ди.

«Мы никогда не должны забывать прошлое, и мы не можем позволить этому случиться снова. Азербайджан должен стать международным изгоем за то, что он сейчас делает с армянами на их собственной земле. Если Азербайджан не отступит, европейские страны должны отказаться от торговли с Азербайджаном или покупать его газ», - заявил создатель Rock Aid Armenia.

Общество | 2022-09-19 09:56:31 «Армению снова хотят стереть с лица земли», - заявил Брайан Мэй

Джон Ди также прокомментировал обращение гитариста Queen Брайана Мэя:

«В 1989 году Брайан уделил много времени, помогая нам с проектом Rock Aid Armenia, созданным в поддержку жертв землетрясения в Армении. Недавно побывав в Ереване, Брайан написал искреннее обращение в поддержку Армении».

«Во время землетрясения 1988 года России пришлось признать, что она не может оказать всей той помощи, в которой нуждалась Армения. Тогда Россия поступила правильно и попросила мир помочь Армении. Если Россия не может должным образом помочь Армении сейчас, она должна позволить западным странам предоставить оружие и беспилотники, чтобы Армения защитила себя от этой безжалостной и незаконной агрессии», - резюмировал Джон Ди.