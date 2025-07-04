Армения изъявила желание стать членом ШОС - Mediamax.am

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Армения изъявила желание стать членом ШОС


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Республика Армения выразила желание стать членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Разделяя основополагающие принципы Шанхайской организации сотрудничества, в частности, территориальную целостность, неприменение силы и нерушимость границ, Республика Армения выразила желание стать членом ШОС», - говорится в официальном Телеграм-канале МИД Армении.

 

Шанхайская организация сотрудничества создана в 2001 году.

 

Членами ШОС являются 10 стран: Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь. Саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в конце августа - начале сентября 2025 года в Китае.

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