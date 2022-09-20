«Армению снова хотят стереть с лица земли», - заявил Брайан Мэй

Ереван /Медиамакс/. Гитарист группы Queen Брайан Мей выступил в поддержку Армении, пострадавшей от агрессии Азербайджана.
«Похоже, разворачивается еще одна трагедия, и есть опасность, что, как это часто случается, СМИ не сообщат об этом правдиво.
Армения - крошечная страна, лишенная нефти, газа и других значительных богатств, островок христианства и демократии, окруженный деспотическими диктатурами.
Это одна из самых мирных стран в мире с трагической историей - во время Первой мировой войны 1,2 миллиона армян были убиты Османской империей в ходе жестокой этнической чистки, которую Турция до сих пор отрицает.
Сегодня Армению снова хотят стереть с лица земли.
Несколько дней назад Азербайджан выпустил ракеты по мирным селам в Армении
в ходе наступления с целью запугать и терроризировать армянский народ.
Армения практически беззащитна перед нечестивым союзом трех безжалостных диктатур и нуждается в полноценной поддержке Запада, чтобы выжить», - заявил Брайан Мэй.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.