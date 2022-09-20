«Армению снова хотят стереть с лица земли», - заявил Брайан Мэй - Mediamax.am

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«Армению снова хотят стереть с лица земли», - заявил Брайан Мэй


Фото: telegraph.co.uk


Ереван /Медиамакс/. Гитарист группы Queen Брайан Мей выступил в поддержку Армении, пострадавшей от агрессии Азербайджана.

 

«Похоже, разворачивается еще одна трагедия, и есть опасность, что, как это часто случается, СМИ не сообщат об этом правдиво.

 

Армения - крошечная страна, лишенная нефти, газа и других значительных богатств, островок христианства и демократии, окруженный деспотическими диктатурами.

 

Это одна из самых мирных стран в мире с трагической историей - во время Первой мировой войны 1,2 миллиона армян были убиты Османской империей в ходе жестокой этнической чистки, которую Турция до сих пор отрицает.

 

Сегодня Армению снова хотят стереть с лица земли.

 

Несколько дней назад Азербайджан выпустил ракеты по мирным селам в Армении

в ходе наступления с целью запугать и терроризировать армянский народ.

 

Армения практически беззащитна перед нечестивым союзом трех безжалостных диктатур и нуждается в полноценной поддержке Запада, чтобы выжить», - заявил Брайан Мэй.

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