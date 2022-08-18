В Армении отметили 195-ю годовщину Ошаканской битвы

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Армавирской области у памятника «Героям Ошакана» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 195-й годовщине Ошаканской битвы.

17 августа 1827 года в битве при Ошакане русские воины и армянские добровольцы одержали победу над многократно превосходящими силами персидской армии.

Временный поверенный в делах России в Армении Максим Селезнев в начале своего выступления выразил соболезнования в связи с трагедией, случившейся в Ереване 14 августа.

«В этот траурный день от имени Посольства Российской Федерации хотел бы выразить слова соболезнования семьям погибшим, пожелать пострадавшим как можно скорее восстановиться. Хочу также поблагодарить спасателей и добровольцев, которые самоотверженно работают на месте трагедии.

Вот уже 195 лет как на этом месте завершилось Ошаканское сражение. Отдавая память героям этой битвы, мы вспоминаем в первую очередь русского генерала Афанасия Красовского, мужество русских офицеров, солдат и армянских добровольцев, которые отдали свои жизни ради того, чтобы спасти армянскую святыню. Мне кажется, что, помимо исторического контекста, это стало свидетельством того, как два братских народа могут отстоять единые ценности», - сказал дипломат.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Армавирской области Артак Аветисян, Мэр Эчмиадзина Диана Гаспарян, командующий Объединенной группировкой армяно-российских войск генерал-лейтенант Тигран Парванян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Альфред Кочарян, представители Армянской Апостольской и Русской православной церквей.

Вице-губернатор Армавирской области Артак Аветисян в своем выступлении отметил:

«Благодаря подвигам армянских и русских солдат войскам удалось спасти Эчмиадзин от врага. Битва при Ошакане имела очень важное значение для армянского народа, так как в результате этого сражения Восточная Армения была освобождена от персидского владычества и присоединилась к России».