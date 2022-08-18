Посольство России направило ноту протеста МИД Армении

Ереван /Медиамакс/. Посольство России в Армении направило в МИД Армении ноту протеста, в которой выразило возмущение обвинениями в адрес российских структур в трагедии, произошедшей на территории торгового центра «Сурмалу».

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с.г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии.

Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», - говорится в заявлении посольства России.