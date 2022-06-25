Camerata, Noize MC и музыка «маленького протеста» в Ереване

После начала войны в Украине из России уехало много творческих людей – музыканты, театралы, журналисты, видеографы. Многие из них, обосновавшись на новых местах, начали делать то, что умеют лучше всего – творить.

Музыкант, музыкальный журналист Константин Шинин переехал в Ереван в начале марта. Через некоторое время он и трое его друзей основали объединение Camerata. Сегодня Camerata занимается организацией музыкальных мероприятий в Ереване, отправляя часть средств на помощь пострадавшим мирным жителям Украины и Нагорного Карабаха. 25 и 26 июня по инициативе объединения в Ереване пройдут концерты Noize MC.

В беседе с Медиамакс Константин рассказал о переезде в Армению, о «трусах», «предателях» и «беглецах» и о музыке, которую рождает война.

Чем занимается Camerata

Camerata – творческое объединение. Основная команда состоит из четырех человек, нам помогают и другие ребята. Сейчас Camerata в основном занимается организацией музыкальных мероприятий.

Мы начинали с трехдневного благотворительного фестиваля – Camerata Fest, целью которого было собрать средства для пострадавших мирных жителей в Украине и Нагорном Карабахе. Потом было несколько концертов, в том числе и местных артистов.

25 и 26 июня у нас будут большие выступления Noize MC. Помимо организации концертов, мы и сами занимаемся музыкой. В Москве я работал музыкальным журналистом, один из наших сооснователей уже успел собрать в Ереване несколько музыкальных групп. Мы планируем не ограничиваться исключительно музыкальными событиями и организовывать так же другие творческие события – выставки, коллаборации с вокальными брендами, творческими ребятами. Одна из ключевых ценностей нашей команды – создание диалога между разными людьми и культурами.

Фото: Митя Лялин

Для нас очень важно, чтобы в наших событиях участвовали ребята из Армении, чтобы они знакомились с приезжающими артистами, а последние с местной сценой и культурой. Так же, для нас очень важна благотворительная составляющая этой инициативы.

Мы пытались найти себя

До переезда в Ереван я жил и работал в Москве. Уехал из России в начале марта, на фоне войны в Украине и всех новостей о войне. Приехав сюда, я начал знакомиться со многими людьми, узнал, что в Ереван переехали многие мои друзья, коллеги. Вместе мы пытались как-то найти себя, понять – чем дальше заниматься. Так у нас появилась идея проекта Camerata. Это было логичное продолжение того, чем я занимался в Москве. Я был музыкальным журналистом, редактором, сам тоже занимался музыкой. У всех участников команды Camerata схожий «background» – музыка, организация концертов, креативное продюсирование. Так что, все продолжаем заниматься своим делом, но уже в новом, непривычном контексте.

Фото: Митя Лялин

В плане личных ощущений – я максимально доволен тем, как все сложилось в Армении. Да, после большого наплыва людей в Армению в Ереване взлетели цены на жилье, но ничего не поделаешь. Здесь меня поражает открытость людей, готовность помочь, рассказать, показать, даже на самом бытовом уровне. Надеюсь, так будет продолжаться. В ответ на такое отношение хочется быть еще более чутким к этим людям.

В профессиональном плане в Армении есть интересные детали. Мы поняли, что здесь события такого масштаба, как фестиваль, организовать гораздо проще, чем в Москве. Мы организовали Camerata Fest буквально за полторы недели. Событие такого масштаба в Москве мы бы не успели организовать и за месяц. С другой стороны, чувствуется, что в Армении это развивающаяся индустрия. Когда событий становится больше, не хватает мощностей, площадок, комплектов звука. Но это решаемые вопросы и будет здорово, если мы как-то поможем всему этому развиваться дальше.

Русские артисты в Ереване - Vakhkot, Davachanner, Pakhatsner

В Армению переехало большое количество музыкантов, фотографов, театралов, творческих людей в целом. Мне кажется, это здорово, потому что дает шанс познакомиться творческим людям из разных тусовок, это новые энергичные сочетания, которые в России могли бы и не случиться. Несмотря на то, что сложившаяся ситуация стрессовая, через какое-то время она может дать довольно интересные творческие плоды.

Фото: Митя Лялин

Один из сооснователей Camerata – музыкант Александр Голиков, успел собрать здесь три группы. У него был план собрать несколько коллективов из переехавших музыкантов и записать альбом. Один из этих коллективов -Vakhkot (в переводе с армянского - трус), состоит из трех сооснователей проекта Camerata. В двух других коллективах – Davachanner (предатели – арм.) и Pakhatsner (беглецы – арм.), Саша тоже принимает участие, они у нас недавно выступали и будут выступать на концерте 1 июля. Название групп на армянском и имеет предысторию. В России была опубликована база контактов людей, которые уехали после начала войны и в этой базе были как раз творческие люди, журналисты. Их окрестили «трусами», «беглецами» и «предателями». Когда мы оказались здесь, Саша решил - если нас так называют, можно это обыграть и назвать так новые группы.

Фото: Митя Лялин

Кроме этого, как я уже сказал, коллаборация с местными артистами - одна из ключевых задач проекта Cаmerata. На Camerata Fest выступали местные группы, электронные музыканты, в том числе Teenage Error, Missteikk, Pupylike и другие. Здорово, что все они очень открыты и не только принимают участие в наших событиях, но и помогают, дают советы. Это сотрудничество интересно обеим сторонам.

Концерт Noize MC и интерес местной аудитории

Концерты Noize MC в Ереване часть его большого тура «Все как у людей». В какой-то момент мы начали общаться с его представителями. Для всех нас было важно сделать концерт Нойзу, потому что лично я слушаю Noize MC уже много лет, здорово, что такой артист будет в Ереване. Изначально концерт был назначен на 25 июня, но так как у нас произошел sold out, а спрос большой, получилось договориться о втором концерте 26 июня.

Сейчас у нас идут переговоры и с несколькими другими известными артистами. Надеемся, удастся организовать и их концерты в Ереване.

Очень радует, что интерес со стороны местной публики был с самого первого нашего события. Были некоторые опасения и переживания, что может прийти мало местных ребят, но оказалось, что особенно электронные события собирают очень много местных. Сейчас мы смотрим на продажи NoizeMC и здесь тоже будет много местной публики. Со своей стороны мы стараемся быть чуткими к местной аудитории в плане того, как ведем соцсети, стараемся писать анонсы на армянском и советуемся с местными организаторами.

Помощь Украине и Нагорному Карабаху

Все наши концерты имеют благотворительную составляющую и со всех событий мы делаем переводы не только на помощь Украине, но и Нагорному Карабаху. Это решение было принято сразу. И я, и остальные ребята слышали про конфликт в Нагорном Карабахе еще до того, как оказались в Армении.

Фото: Митя Лялин

Мы общались с местными ребятами, друзьями, и поняли, что это большое горе для всех. Практически в каждой семье есть пострадавший от этого конфликта, и мы сразу решили - в плане уважения и просто по-человечески будет правильно сделать так. Теперь с каждого события часть средств мы отправляем в Нагорный Карабах.

Артист, который не молчит, идет на большой риск

В первое время, после начала войны, в музыкальной индустрии в Москве было очень много непонятного. Примерно через месяц все более или менее адаптировались к каким-то новым формулам. Хочешь или нет – жизнь продолжается и сейчас много музыкантов, которые остались, продолжают выступать. Насколько это возможно, все вернулось к привычному темпу. Делать какие-либо высказывания, конечно, продолжает быть очень сложно.

Фото: Митя Лялин

Артист, который выступает с какой-то общественно-политической позиции, идет на большой риск. Сейчас все все понимают и продолжают работать в новых условиях, по новым правилам и стараются как-то поддерживать своих слушателей и получать поддержку от них.

Музыка «маленького протеста»

Искусство послевоенного, посткризисного периода, довольно особое. Все эти события сильно меняют, ломают людей, их привычную жизнь, это происходит и сейчас. Если сравнить с музыкой протеста или перестройки времен СССР, думаю - сейчас нет такой общности, глобальной идеи, как была тогда.

Фото: Митя Лялин

Сегодня все скорее сосредоточенно на личностных переживаниях, на личной боли артиста. И в то же время, когда артист делится этим со своей аудиторией, это вызывает эмпатию и все переживания, вопросы, которые он поднимает и о которых говорит от своего имени, все равно становятся общими. Думаю – этот подход сплачивает даже больше, чем протест в глобальном смысле. Можно сказать – сегодня рождается музыка личного, «маленького протеста».

Яна Шахраманян