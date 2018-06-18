Варданян надеется, что новые власти «смогут изменить систему»

Ереван /Медиамакс/. Соучредитель фонда IDeA Рубен Варданян надеется, что новые власти «смогут реально изменить систему и сделать так, что Армения станет быстроразвивающейся, динамичной и счастливой страной».

В интервью RTVI Рубен Варданян выразил мнение, что что главная проблема Армении не в клановости, а в закрытости.



«У нас конкуренция с миром была минимальна. Например, в IT и в банковском секторе нет клановости. В банковском секторе восемнадцать банков, включая западные, российские. Абсолютно прозрачная индустрия, где есть нормальная конкуренция.



Стоит вопроса ухода от советской иждивенческой модели, в рамках которой кто-то должен мне обеспечить хорошую жизнь. Это страшная болезнь. Она, к сожалению, как вирус, поразила многие страны, мы не единственные, кто это переживает. Понимание того, что твое будущее в твоих руках, и ты должен нести за него ответственность - это очень серьезный вызов. Не все к нему готовы.



Надо понимать: в Армению приходит 2 миллиарда долларов переводов частных пожертвований - от семей, родственников, друзей. Это приучает к тому, что ты получаешь деньги не потому, что ты зарабатываешь, а потому, что тебе помогают.



В этом смысле, у Никола Пашиняна и у тех, кто пришел сегодня к власти очень непростая ситуация. Такая же была непростая и у Сержа Саргсяна и его команды, потому что эта помощь, с одной стороны, очень нужна, с другой стороны, она развращает», - сказал Рубен Варданян.



«Нас ждет тяжелый, непростой период. Но я уверен, что у Армении есть шанс, потому что армяне - одна из немногих наций, у которой есть одновременно очень серьезные исторические корни и опыт, и, с другой стороны, хороший взгляд в будущее», - отметил соучредитель фонда IDeA.