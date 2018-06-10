Премию «Аврора» получил правозащитник Чжо Ла Аун

Третью ежегодную премию «Аврора» в размере 1,1 млн долларов получил сегодня адвокат Чжо Ла Аун, отмеченный за свою преданность делу борьбы за права рохинджа в Мьянме, в том числе их права на образование.

За свою деятельность активист неоднократно подвергался преследованиям и притеснениям. На прошедшей в Армении церемонии Чжо Ла Ауну вручили премию «Аврора» – 2018, присуждаемую Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям.



В этом году на премию было получено 750 заявок из 115 стран.



Вартан Грегорян, соучредитель премии «Аврора» и член Отборочной комиссии, поздравил Чжо Ла Ауна, отметив: «Мы помним ужасы и насилие, с которым столкнулись депортированные во время Геноцида армянские беженцы, особенно женщины и дети, и потому для нас большая ответственность – поддержать миссию господина Ауна. Мы надеемся, что благодаря его деятельности в Мьянме, а когда-нибудь и во всем мире, будут приняты законы, защищающие самых уязвимых. Чжо Ла Аун делает выдающуюся работу с огромным риском для собственной жизни, доказывая, что даже один человек может оказать значительное влияние на ситуацию и помочь людям изменить свою жизнь к лучшему».



В качестве лауреата премии «Аврора» Чжо Ла Аун получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертвовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн долларов выбранным им организациям. Господин Аун разделит награду между тремя международными организациями, которые оказывают беженцам в Мьянме медицинскую помощь и поддержку:



• «Врачи без границ» (MSF-UK), Великобритания

• Малазийское общество оказания медицинской помощи (Mercy Malaysia), Малайзия

• Международная католическая комиссия по миграции (ICMC), США/Швейцария



Вот уже несколько десятилетий Чжо Ла Аун работает не покладая рук, используя свое знание законов для защиты прав лишенных гражданства рохинджа. Его стремление добиться справедливости для сотен тысяч беженцев-мусульман, которые подвергаются гонениям со стороны правительства Мьянмы, и для детей, оставшихся без доступа к образованию, с каждым годом становится лишь сильнее. За свою деятельность Чжо Ла Аун провел в заключении в общей сложности 12 лет.



Ставший лауреатом премии «Аврора» – 2018 Чжо Ла Аун заявил: «На мой народ наложены жестокие ограничения. Мои люди утратили мужество и веру в себя, они лишились доступа к образованию и, как следствие, стали очень бедны. У меня разрывается сердце, когда я вижу, как мой народ подвергается подобной дискриминации. Поддержка премии «Аврора» позволяет мусульманам, пострадавшим от нарушений прав человека, добиться признания, и это очень важно. Постепенно о страданиях рохинджа узнают все больше людей по всему миру».



«Деятельность Чжо Ла Ауна воплощает в себе дух премии «Аврора». Его пример доказывает, что даже один человек может внести огромный вклад в борьбу с несправедливостью, которая часто кажется непреодолимой, и вдохновляет всех нас задуматься о том, как один смелый шаг в сторону поддержки самых уязвимых членов общества способен оказать неоценимое воздействие на ситуацию», – заявила Мэри Робинсон, член Отборочной комиссии премии «Аврора» и бывший Верховный комиссар ООН по правам человека.



Выдающиеся международные гуманитарные деятели и члены Отборочной комиссии премии «Аврора», в том числе лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, основатель «Врачей без границ» Бернар Кушнер и бывший Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр приехали в Армению, чтобы воздать должное лауреату премии «Аврора» – 2018.



