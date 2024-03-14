В Армении стартовала Марсианская миссия AMADEE-24

После месяцев интенсивной подготовки в Армении стартовала Марсианская миссия Австрийского космического форума (OeWF) - AMADEE-24.

AMADEE-24 реализуется в сотрудничестве с Армянским космическим агентством.

Всего в международной миссии под австрийским руководством задействованы более 200 исследователей из 25 стран.

Фото: OeWF

На специально оборудованном полигоне в Армении экипаж из шести высококвалифицированных специалистов проведет эксперименты в сферах жизнедеятельности человека, геологии и робототехники для подготовки к будущим миссиям по исследованию Марса.

Фото: OeWF

Членами экипажа являются эксперт по искусственному интеллекту Кармен Келер (Германия), астрофизик Иниго Муньос Элорса (Испания), аэрокосмический инженер Симоне Патерностро (Италия), астрофизик Томас Вейнен (Нидерланды). Группу возглавляет эксперт в сфере здравоохранения Аника Мехлис (Германия), ее заместителем является физик Роберт Уайлд (Австрия).

Фото: OeWF

Астронавты будут жить и работать в специально созданном пространстве и смогут покидать его только в прототипе скафандра OeWF.

Директор Австрийского космического форума Гернот Гремер отметил, что «наши миссии с большой достоверностью имитируют исследование Красной планеты, чтобы найти проблемы и ошибки здесь, на Земле».

Фото: OeWF

«Когда мы лет через 30 лет, отправим людей на Марс, все должно работать безупречно, потому что от Марса до ближайшей больницы придется лететь 6 месяцев», - подчеркнул он.

Фото: OeWF

«Мы являемся одной из пяти организаций в мире, которые разработали и построили прототип скафандра, который наши астронавты будут носить во время «выходов в открытый космос». Наш прототип весит 50 кг и оснащен медицинской телеметрией. Проводя исследования, мы ищем слабые места. Этот метод позволяет легче понять преимущества, но также и ограничения будущих миссий на другие планеты», - добавил Гернот Гремер.