Брайан Мэй: «Наконец-то я в Армении»

5 сентября в рамках проходящего в Армении международного фестиваля науки и искусства STARMUS VI состоялась церемония вручения медали Стивена Хокинга. В этом году она была вручена со-основателю группы Queen, легендарному гитаристу Брайану Мэю, поэту и натуралисту Дайан Акерман, основательнице отдела коммуникаций НАСА, приматологу и антропологу Джейн Гудол.

Гарик Исраелян, Брайан Мэй и Дайан Акерман Фото: Медиамакс

Брайан Мэй и Дайан Акерман встретились сегодня в Ереване с журналистами.

«Ничего не оставалось, как принять эту награду»

Брайан Мэй

Я сотрудничаю с Гариком Исраеляном со времен первого STARMUS, и для меня это было прекрасным опытом - за это время я смог познакомиться с более чем 300 учеными. Получить эту медаль было неожиданно и волнительно.

Брайан Мэй Фото: Медиамакс

Когда Гарик упомянул, что Совет решил наградить меня этой медалью, я сказал: я не буду голосовать, на что он ответил: «ты больше не сможешь этого сделать». Ничего не оставалось, как принять эту награду. Очень приятно находиться в одной компании с двумя прекрасными женщинами, которые меняют мировоззрение людей.

Дайан Акерман

Когда я получила медаль, первое, что пришло мне в голову, это благодарность. Я думала о том, как я благодарна за поддержку, которую получала, будучи студенткой.

Дайан Акерман Фото: Медиамакс

Это было совершенно не похоже на наши дни, мы жили в другой эпохе. Было очень трудно быть студенткой и одновременно заниматься наукой.

«Наконец-то я в Армении»

Брайан Мэй

Я никогда не был в Армении, и сегодня для меня очень волнительно быть здесь. Я бы хотел остаться подольше, чтобы больше увидеть. После землетрясения меня очень волновали проблемы Армении, было немало случаев, когда я хотел приехать в Армению в сотрудничестве с другими музыкантами. Теперь я наконец-то в Армении, и можно сказать, что это исполнение моей мечты. Снова приеду в Армению, если буду жить долго (смеется – прим. автора).

Брайан Мэй Фото: Медиамакс

Работа с Дживаном Гаспаряном была для меня очень важна в эмоциональном плане. Случилось это благодаря Гарику Исраеляну. Сотрудничая с Дживаном, я пытался прочувствовать и перенять у него музыкальный дух армян. На этот раз я буду счастлив работать с его внуком.

Ожидаемое выступление с детьми из Тавуша

Брайан Мэй

Выход на сцену и выступление с детьми из Тавуша - это больше из области чувств, чем о высоком исполнительском искусстве.

Эта часть концерта будеь больше похожа на эксперимент, что тоже здорово.

«Наука и искусство «подружились»

Брайан Мэй

Мне кажется, мир движется в неправильном направлении, и мы должны сделать все возможное, чтобы хоть немного смягчить эту ситуацию. Я хочу, чтобы мы сосредоточились не только на людях, но и на планете Земля. То, что человечество делает с планетой, оказывает негативное влияние на само человечество. Если мы начнем менять себя, мир станет лучше для всех нас.

Брайан Мэй Фото: Медиамакс

Уже пятьдесят лет мы «путешествуем» по космосу и говорим о нем, надеюсь, что в следующие пятьдесят лет мы будем говорить о планете Земля и о том, как сделать ее более безопасной.

Дайан Акерман

Планета Земля в кризисе, всем нам крайне важно осознать, что мы делаем. Сотрудничество в этом вопросе очень важно. По своему опыту могу сказать, что когда специалисты из разных областей собираются вместе в таких вопросах, они приходят к конечному результату, которого у них никогда не было бы, если бы они работали по отдельности.

Дайан Акерман Фото: Медиамакс

Теперь наука и искусство «подружились», мы достигли времени, когда художник может вдохновляться открытиями науки. Наука проникла почти во все сферы искусства. Замечательно обнаружить в нашей многогранной жизни переплетения науки и искусства.

Арпи Джилавян

Фото: Гаянэ Енокян