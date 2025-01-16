Сергей Караганов - о ситуации в Армении и Грузии и «Большом евразийском проекте»

Ереван /Медиамакс/. Российский политолог, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов считает, что «цветные революции» в Армении и Грузии «ещё возможны», но это «остаточные бои».

Отвечая на вопрос о возможности новых «цветных революций» в интервью изданию Al Mayadeen English, полный текст которого приводит сайт журнала «Россия в глобальной политике», Караганов заявил:

««Цветные революции» всё ещё возможны. Эту методику они пробуют то там, то здесь… в Грузии, Армении, опять же в Сирии, Бангладеш и так далее. Но это остаточные бои. Они отступают, и мы являемся свидетелями очень жестокой и отчаянной контратаки. Думаю, что цель России и наших международных партнёров заключается в том, чтобы привести наших западных противников – надеюсь, будущих партнёров – в более здравое состояние.

Полагаю, что Соединённые Штаты можно направить к отступлению на позиции «нормальной великой державы», одного из четырёх будущих лидеров нового мирового порядка через двадцать лет.

Европейские элиты, полностью утратившие стратегическое мышление и здравый смысл, следует на время просто отодвинуть в сторону. С моей точки зрения, они, к сожалению, бесполезны и опасны. Но, конечно, в ближайшие десять-пятнадцать лет нам придётся восстанавливать часть отношений с некоторыми европейскими странами под эгидой Большого евразийского проекта, который мы продвигаем».