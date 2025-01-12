Алиев: Пашинян должен встретиться с представителями «общины Западного Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен встретиться с представителями «общины Западного Азербайджана».

«Насколько мне известно, они даже готовы поехать в Ереван. Он должен встретиться с ними, выслушать их опасения и прислушаться к ним. Эти люди были несправедливо изгнаны. У них есть полное право вернуться. Армения изображает себя страной, которая идет по пути европейской демократии. Пусть они продемонстрируют это на деле», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Требовать этого - не значит претендовать на какую-либо территорию. Это вопрос прав человека. Пусть все знают - как в Армении, так и те, кто стоит за ней, что этот вопрос не будет исключен из повестки до тех пор, пока азербайджанцы не смогут безопасно поселиться в Западном Азербайджане, в том числе - в Западном Зангезуре», - заявил президент Азербайджана.