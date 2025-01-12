Алиев: Пашинян должен встретиться с представителями «общины Западного Азербайджана» - Mediamax.am

1875 просмотров

Алиев: Пашинян должен встретиться с представителями «общины Западного Азербайджана»


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен встретиться с представителями «общины Западного Азербайджана».

«Насколько мне известно, они даже готовы поехать в Ереван. Он должен встретиться с ними, выслушать их опасения и прислушаться к ним. Эти люди были несправедливо изгнаны. У них есть полное право вернуться. Армения изображает себя страной, которая идет по пути европейской демократии. Пусть они продемонстрируют это на деле», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

 

«Требовать этого - не значит претендовать на какую-либо территорию. Это вопрос прав человека. Пусть все знают - как в Армении, так и те, кто стоит за ней, что этот вопрос не будет исключен из повестки до тех пор, пока азербайджанцы не смогут безопасно поселиться в Западном Азербайджане, в том числе - в Западном Зангезуре», - заявил президент Азербайджана.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Запечатленное Время | Январь 11, 2025 09:55
Неделя в объективе: обледеневшие памятники, пожары в Лос-Анджелесе, прощание с Картером

Внешняя политика | Январь 10, 2025 15:46
ЕС предлагает оставить своих наблюдателей в Армении еще на 2 года

Регион | Январь 10, 2025 14:47
Хакан Фидан: Надеемся, что в этом году между Арменией и Азербайджаном установится прочный мир
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025