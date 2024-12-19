Герасимов заявил о деструктивном влиянии Запада на ситуацию в Закавказье - Mediamax.am

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Герасимов заявил о деструктивном влиянии Запада на ситуацию в Закавказье


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил сегодня, что «стремление США и Евросоюза усилить свои позиции в Закавказье оказывает разрушительное влияние на обстановку в регионе».

Как сообщает ТАСС, выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, Герасимов сказал:

 

«Сложной остается обстановка в Закавказье. Деструктивное влияние на ее развитие оказывают стремление внерегиональных игроков, в первую очередь США и Евросоюза, усилить позиции в регионе, удержать Грузию и втянуть Армению в орбиту своего влияния».

 

Он также отметил, что «Запад стремится дестабилизировать обстановку, финансируя и направляя акции протеста в Грузии».

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Герасимов заявил о деструктивном влиянии Запада на ситуацию в Закавказье
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