Директор ФСБ России: Запад «склоняет Ереван к затягиванию переговоров с Баку» - Mediamax.am

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Директор ФСБ России: Запад «склоняет Ереван к затягиванию переговоров с Баку»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что Запад «склоняет Ереван к затягиванию переговоров с Баку».

Как сообщает ТАСС, выступая в Астане на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, Бортников заявил:

 

«Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента - де-юре под эгидой ООН, а де-факто натовской. На возможный характер такого «миротворчества» указывает уже то, что развернутая на границе Армении и Азербайджана так называемая независимая гражданская наблюдательная миссия ЕС ведет разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и наших партнеров».

 

Директор ФСБ России отметил он, «в обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от Североатлантического альянса в вопросах его дальнейших отношений с Баку».

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