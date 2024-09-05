Правительство Армении утвердило положение по демаркации границы - Mediamax.am

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Правительство Армении утвердило положение по демаркации границы


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Ереван /Медиамакс/. Правительства Армении утвердило на сегодняшнем заседании положение о совместной деятельности комиссий по демаркации границы и вопросам пограничной безопасности Армении и Азербайджана.

 

Документ будет направлен в Конституционный суд Армении для проверки его конституционности. После положительного заключения положение будет передано парламенту на ратификацию.

 

30 августа МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий.

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