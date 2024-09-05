Правительство Армении утвердило положение по демаркации границы

Ереван /Медиамакс/. Правительства Армении утвердило на сегодняшнем заседании положение о совместной деятельности комиссий по демаркации границы и вопросам пограничной безопасности Армении и Азербайджана.
Документ будет направлен в Конституционный суд Армении для проверки его конституционности. После положительного заключения положение будет передано парламенту на ратификацию.
30 августа МИД Армении сообщил, что Ереван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.