Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Закавказье.
По сообщению пресс-службы Кремля, российская сторона еще раз заверила, что Россия готова и дальше оказывать помощь Азербайджану и Армении в подписании мирного договора.
«Лидеры выразили удовлетворение итогами недавнего государственного визита президента России Владимира Путина в Баку. Продолжены обсуждения по различным аспектам ситуации в Закавказье, включая подготовку азербайджано-армянского мирного договора, демаркацию и делимитацию границы, разблокировку транспортных коммуникаций между двумя странами», - говорится в сообщении Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и представил ему детали своего визита в Баку.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.