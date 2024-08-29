Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Закавказье.

По сообщению пресс-службы Кремля, российская сторона еще раз заверила, что Россия готова и дальше оказывать помощь Азербайджану и Армении в подписании мирного договора.

«Лидеры выразили удовлетворение итогами недавнего государственного визита президента России Владимира Путина в Баку. Продолжены обсуждения по различным аспектам ситуации в Закавказье, включая подготовку азербайджано-армянского мирного договора, демаркацию и делимитацию границы, разблокировку транспортных коммуникаций между двумя странами», - говорится в сообщении Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и представил ему детали своего визита в Баку.