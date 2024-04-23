Алиев на встрече с Путиным: «Мы рады тому, как решаются вопросы региональной безопасности» - Mediamax.am

1645 просмотров

Алиев на встрече с Путиным: «Мы рады тому, как решаются вопросы региональной безопасности»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня в Кремле на встрече с Владимиром Путиным, что «вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы рады тому, как они решаются».

«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», - заявил Алиев.

 

Президент Азербайджана также отметил, что «более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Апрель 23, 2024 10:46
Азербайджан и Россия приступят к реализации «грандиозного проекта», заявил Алиев

Внешняя политика | Апрель 23, 2024 10:05
Ален Симонян обвинил Россию и Азербайджан в «гибридном нападении» на Армению

Регион | Апрель 23, 2024 09:49
Пашинян: Россия раньше нас начала диверсифицировать отношения на Южном Кавказе
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024