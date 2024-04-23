Алиев на встрече с Путиным: «Мы рады тому, как решаются вопросы региональной безопасности»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня в Кремле на встрече с Владимиром Путиным, что «вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч, и мы рады тому, как они решаются».

«Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. И от действий, взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. И мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничества, взаимопонимания и урегулирования всех вопросов в духе взаимодействия и взаимных интересов», - заявил Алиев.

Президент Азербайджана также отметил, что «более двух лет мы работаем в рамках Декларации о союзническом взаимодействии, которая является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем».