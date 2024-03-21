Захарова: Наблюдатели ЕС в Армении «шпионят» за РФ, Ираном и Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня, что миссия наблюдателей Евросоюза на территории Армении «шпионит» за Россией, Ираном и Азербайджаном.

«Это имеет фактологические подтверждения. Подобная деструктивная активность приводит к растущей напряженности в регионе, а может привести вообще к необратимым последствиям», - заявила Захарова.

По ее словам, «рецепт урегулирования отношений» между Баку и Ереваном заключается в реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

«Уникальность этих трехсторонних договоренностей в том, что они носят комплексный характер и включают в себя те комплексные компромиссные решения, которые учитывают интересы всех стран, сложнейшая работа была проделана. И с точки зрения Запада ее итоги должны быть грубейшим образом разрушены только потому, что у них свой взгляд на будущее региона», - сказала Захарова.