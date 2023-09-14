Пашинян заявил, что Азербайджан продолжает движение войск у границ Армении - Mediamax.am

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Пашинян заявил, что Азербайджан продолжает движение войск у границ Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной».

«Азербайджан продолжает движение войск вдоль государственной границы с Арменией и линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе крайне сложная. Один грузовик с российским гуманитарным грузом, прибывший накануне в Аскеран, не может оказать существенного влияния на ситуацию», - заявил он на заседании правительства.

 

Никол Пашинян отметил, что у Корнидзора остаются припаркованными несколько грузовиков с гуманитарным грузом.

 

«Прилагаются все возможные дипломатические усилия для обеспечения доставки этих гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Важно подчеркнуть, что представители Нагорного Карабаха полностью вовлечены в эти переговоры и дискуссии. Остается надеяться, что будет создан надежный международный механизм диалога Баку-Степанакерт. Мы поощряем наших коллег из Степанакерта к участию в таком диалоге», - сказал Никол Пашинян.

 

Он сообщил, что Армения получила новые комментарии Азербайджана по тексту мирного договора и представит свои комментарии.

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