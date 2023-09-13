Министр обороны Ирана считате, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет - Mediamax.am

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Министр обороны Ирана считате, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет


Мохаммад Реза Аштияни
Мохаммад Реза Аштияни

Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни выразил мнение, что военного противостояния между Арменией и Азербайджаном в ближайшем будущем не случится.

ТАСС ссылается на агентство Tasnim, которое приводит следующие слова министра обороны Ирана:

 

«Мы верим, что войны на Кавказе не будет, и четко изложили позицию Исламской Республики Иран по этому вопросу. Мы не приемлем изменения границ между государствами, однако полагаем, что ничего серьезного в регионе в ближайшее время не произойдет».

 

Ранее на этой неделе представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что власти Азербайджана не собираются совершать нападение на Армению.

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