Пашинян готов провести срочные обсуждения с Алиевым - Mediamax.am

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Пашинян готов провести срочные обсуждения с Алиевым


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Ереван /Медиамакс/. В телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана.

«Были обсуждены вопросы, связанные с углубляющимся гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скоплением азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденциями роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

 

Премьер-министр Пашинян подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, и подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

 

Президент Макрон подчеркнул, что необходимо снижение напряженности вдоль границ. Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», - говорится в сообщении пресс-служюы правительства Армении.

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