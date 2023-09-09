Пашинян готов провести срочные обсуждения с Алиевым

Ереван /Медиамакс/. В телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана.

«Были обсуждены вопросы, связанные с углубляющимся гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора, скоплением азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха, а также тенденциями роста напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

Премьер-министр Пашинян подтвердил свою приверженность договоренностям, достигнутым в Праге 6 октября 2022 года и в Брюсселе 14 мая 2023 года, и подходу решения всех вопросов исключительно дипломатическими средствами и в конструктивной атмосфере.

Президент Макрон подчеркнул, что необходимо снижение напряженности вдоль границ. Премьер-министр Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», - говорится в сообщении пресс-служюы правительства Армении.