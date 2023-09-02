Опубликован предложенный Шарлем Мишелем «поэтапный подход» - Mediamax.am

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Опубликован предложенный Шарлем Мишелем «поэтапный подход»


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Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента Европейского Совета Екатерина Казиндже выступила сегодня с заявлением «относительно Армении и Азербайджана».

В заявлении, в частности, говорится:

 

«Президент Мишель продолжает активно участвовать в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Его усилия, поддерживаемые спецпредставителем Тойво Клааром, в последние недели были приоритизированы

для решения гуманитарной ситуации карабахских армян.

 

Команды Клаара и Мишеля часто контактировали с Баку, Ереваном и представителями карабахских армян, чтобы выработать решение по разблокированию доступа.

 

Нынешняя гуманитарная ситуация на месте стремительно ухудшается, и крайне важно принять меры для удовлетворения потребностей местного населения.

 

Президент Европейского Совета Шарль Мишель предложил поэтапный подход, который будет отражать последовательность полноценной эксплуатации Лачинского коридора и открытия Агдамского маршрута.

 

Последовательность этих шагов и типы грузов, который будут доставляться по каждой из этих дорог, а также сопутствующие процедуры, были ключевыми на недавних обсуждениях.

 

ЕС твердо убежден в том, что Лачинский коридор должен быть разблокирован в соответствии с прошлыми соглашениями и постановлением Международного Суда, и отмечает, что использование Агдамской дороги для поставок грузов также может быть частью конкретного и устойчивого решения по обеспечению неотложных и ежедневных поставок. Обсуждения этих элементов начались после последней встречи лидеров в Брюсселе 15 июля 2023 года.

 

ЕС также подчеркнул необходимость того, чтобы Баку разъяснил карабахским армянам порядок их передвижения через Лачинский коридор в Армению и из Армении.

 

Наряду с этим в ходе контактов было сосредоточено внимание на скорейшем восстановлении поставок электроэнергии и газа карабахским армянам.

 

Помимо текущей ситуации, ЕС подчеркивает необходимость устранения наследия конфликта, чтобы способствовать долгосрочному устойчивому разрешению. Диалог между Баку и представителями армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области, будет иметь важное значение для этого. Права и безопасность карабахских армян должны быть гарантированы, а обсуждение конкретных условий должно начаться как можно скорее.

 

Диалог между Баку и карабахскими армянами должен укреплять уверенность и доверие. С этой целью ЕС представил различные предложения по международной поддержке этого процесса, а также по участию на местах для поддержки реализации достигнутых соглашений.

 

Все вышеперечисленные усилия преследуют только одну цель: обеспечить необратимую нормализацию отношений между Баку и Ереваном на благо всего населения на местах. Настало время для смелых компромиссных решений, в том числе в свете сегодняшней эскалации».

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