Пашинян: 86 600 кв. км территории Азербайджана включают Карабах

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «86 600 квадратных километров территории Азербайджана включают также Нагорный Карабах».

«Армения готова признать 86 600 квадратных километров территориальной целостности Азербайджана. По нашему мнению, Азербайджан также готов признать 29 тысяч 800 квадратных километров территориальной целостности Армении», - сказал Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в рамках диалога Степанакерт-Баку.

«Армения считает важным создание международных гарантий этого диалога», - отметил он.