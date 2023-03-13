Азербайджан обвинил Иран в провокации - Mediamax.am

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Азербайджан обвинил Иран в провокации


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави 11 марта был вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста в связи с полетом иранского военного самолета вблизи границ Азербайджана.

В совместном заявлении МИД и минобороны Азербайджана говорится, что «полет военного самолета в течение более получаса вблизи освобожденных территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением по отношению к Азербайджану».

 

«Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем», - говорится в заявлении.

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