Азербайджан обвинил Иран в провокации

Ереван /Медиамакс/. Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави 11 марта был вызван в МИД Азербайджана, где ему была вручена нота протеста в связи с полетом иранского военного самолета вблизи границ Азербайджана.
В совместном заявлении МИД и минобороны Азербайджана говорится, что «полет военного самолета в течение более получаса вблизи освобожденных территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением по отношению к Азербайджану».
«Решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздерживаться от подобных провокационных шагов в будущем», - говорится в заявлении.
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