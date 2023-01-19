В Ереване заявили, что обсуждение текста договора прекратил Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «представления о том, что армянская сторона якобы не конструктивна в мирном процессе, в частности, в работе над текстом мирного договора, неверны».
«После незаконного закрытия Лачинского коридора мы не участвовали в запланированной в Москве трехсторонней встрече, которая предположительно должна была продолжить обсуждение проекта мирного договора. Однако мы представили азербайджанской стороне свои редакционные предложения и ответа пока не получили.
Независимо от обстоятельств встреч, азербайджанская сторона прекратила обсуждение самого текста мирного договора, и параллельно мы наблюдаем провокационные действия в Лачинском коридоре и нарушения положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года»,- заявил сегодня Арарат Мирзоян в парламенте Армении.
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