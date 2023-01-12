В Кремле отреагировали на идею размещения миротворцев ООН в Арцахе

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что тема отправки миротворцев ООН в Арцах не раз была на повестке дня.
«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта – и Еревана, и Баку», - передает ТАСС слова представителя Кремля в ответ на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Армении эту тему.
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