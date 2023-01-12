В Кремле отреагировали на идею размещения миротворцев ООН в Арцахе - Mediamax.am

1397 просмотров

В Кремле отреагировали на идею размещения миротворцев ООН в Арцахе


Фото: ria.ru


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что тема отправки миротворцев ООН в Арцах не раз была на повестке дня.

«На рабочем, на различных уровнях постоянно идут контакты. Безусловно, эта тема неоднократно была на повестке дня. Но понятно, что любые миссии могут направляться только с согласия обеих сторон конфликта – и Еревана, и Баку», - передает ТАСС слова представителя Кремля в ответ на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Армении эту тему.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Январь 12, 2023 15:17
Варданян: «Критикуя миротворцев, мы помогаем Азербайджану»

Нагорный Карабах | Январь 12, 2023 14:59
Ситуация в Арцахе требует экстренных мер, заявил Варданян

Внешняя политика | Январь 12, 2023 14:23
Захарова назвала слова Пашиняна «абсурдом»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2023