Ереван /Медиамакс/. До конца года Турция и Армения могут начать прямые воздушные грузоперевозки.

Об этом пишет сегодня газета Hurriyet Daily News со ссылкой на турецких официальных лиц, пожелавших остаться неназванными.

В публикации говорится, что начался «второй этап» нормализации отношений между Турцией и Арменией, который также включает в себя открытие закрытого с 1993 года пограничного КПП Алиджан-Маргара.

Для открытия пропускного пункта необходимо провести ремонтные работы на 128-метровом мосту, соединяющем берега реки Аракс.

Источники газеты сообщили, что переговоры о ремонте моста начались несколько недель назад.

Как пишет Hurriyet Daily News, на третьем этапе нормализации отношений запланированы переговоры о начале прямой торговли между двумя странами. «Технические работы уже ведутся», - добавили источники издания.