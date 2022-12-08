Турция и Армения могут начать прямые воздушные грузоперевозки - Mediamax.am

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Турция и Армения могут начать прямые воздушные грузоперевозки


Фото: https://www.aircargonews.net/


Ереван /Медиамакс/. До конца года Турция и Армения могут начать прямые воздушные грузоперевозки.

Об этом пишет сегодня газета Hurriyet Daily News со ссылкой на турецких официальных лиц, пожелавших остаться неназванными.

 

В публикации говорится, что начался «второй этап» нормализации отношений между Турцией и Арменией, который также включает в себя открытие закрытого с 1993 года пограничного КПП Алиджан-Маргара.

 

Для открытия пропускного пункта необходимо провести ремонтные работы на 128-метровом мосту, соединяющем берега реки Аракс.

 

Источники газеты сообщили, что переговоры о ремонте моста начались несколько недель назад.

 

Как пишет Hurriyet Daily News, на третьем этапе нормализации отношений запланированы переговоры о начале прямой торговли между двумя странами. «Технические работы уже ведутся», - добавили источники издания.

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