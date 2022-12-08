Ереван /Медиамакс/. До конца года Турция и Армения могут начать прямые воздушные грузоперевозки.
Об этом пишет сегодня газета Hurriyet Daily News со ссылкой на турецких официальных лиц, пожелавших остаться неназванными.
В публикации говорится, что начался «второй этап» нормализации отношений между Турцией и Арменией, который также включает в себя открытие закрытого с 1993 года пограничного КПП Алиджан-Маргара.
Для открытия пропускного пункта необходимо провести ремонтные работы на 128-метровом мосту, соединяющем берега реки Аракс.
Источники газеты сообщили, что переговоры о ремонте моста начались несколько недель назад.
Как пишет Hurriyet Daily News, на третьем этапе нормализации отношений запланированы переговоры о начале прямой торговли между двумя странами. «Технические работы уже ведутся», - добавили источники издания.
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