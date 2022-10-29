Риск новой агрессии Азербайджана остается очень высоким, заявил Мгер Григорян

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил сегодня, что воинственная риторика Азербайджана указывает на то, что он намерен оккупировать еще больше территорий Армении.

Об этом вице-премьер-министр заявил на очередном заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ.

«На фоне конструктивного настроя Армении на урегулирование отношений, не прекращаются провокационные действия и воинственные заявления Азербайджана, где за угрозами применения силы следуют неприкрытые захватнические амбиции в отношении суверенной, международно признанной территории Армении.

Об этом также свидетельствуют попытки Азербайджана приписать регулярные нарушения режима прекращения огня армянской стороне, что является попыткой подготовить почву для нового витка агрессии против Армении. Риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким», - сказал Мгер Григорян.

Он отметил, что для обеспечения стабильности и безопасности в регионе необходимо немедленно вывести азербайджанские вооруженные силы с суверенной территории Армении.