Мирзоян: «Азербайджан передал нам элементы мирного соглашения» - Mediamax.am

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Мирзоян: «Азербайджан передал нам элементы мирного соглашения»


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Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что Азербайджан передал Армении элементы мирного соглашения, основанного на пяти принципах.

«В 5 принципах, представленных Азербайджаном в начале марта, нет ничего неприемлемого, однако они не отражают полной повестки. Предложения, выдвинутые азербайджанской стороной на этот раз, фактически построены на этих принципах. Есть вопросы, которые мы еще анализируем, после чего будем реагировать, будут вопросы, которые вновь окажутся приемлемыми для нас, будут и неприемлемые, будут и наши предложения. Нормальный переговорный процесс продолжится», - сказал Арарат Мирзоян, выступая в парламенте.

 

Он отметил, что есть идея создания международного механизма диалога Баку-Степанакерт, по этому вопросу ведутся обсуждения.

 

«У нас одна позиция, у Азербайджана - другая. Когда выйдем на общую позицию, мы вас проинформируем», - сказал глава МИД.

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