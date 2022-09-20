Блинкен призвал Алиева отвести войска - Mediamax.am

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Блинкен призвал Алиева отвести войска



Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать режим прекращения огня.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в сообщении о телефонном разговоре между Блинкеном и Алиевым.

 

«Госсекретарь призвал президента Алиева соблюдать прекращение огня, отвести войска и работать над решением остающихся проблем между Азербайджаном и Арменией путем мирных переговоров», - сказал Прайс.

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