Блинкен призвал Алиева отвести войска

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева соблюдать режим прекращения огня.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в сообщении о телефонном разговоре между Блинкеном и Алиевым.

«Госсекретарь призвал президента Алиева соблюдать прекращение огня, отвести войска и работать над решением остающихся проблем между Азербайджаном и Арменией путем мирных переговоров», - сказал Прайс.