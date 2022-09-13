Спецпредставитель ЕС отправляется в Армению и Азербайджан - Mediamax.am

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Спецпредставитель ЕС отправляется в Армению и Азербайджан


Фото: civil.ge


Ереван /Медиамакс/. Специальный представитель Евросоюза Тойво Клаар отправляется в Армению и Азербайджан, чтобы провести переговоры с лидерами двух стран по деэскалации ситуации на границе.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, которое цитирует ТАСС.

 

«Все силы должны вернуться на позиции, которые занимали до этой эскалации, и следует полностью соблюдать режим прекращения огня. Специальный представитель ЕС Тойво Клаар немедленно отправится в две страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в процессе диалога в Брюсселе между лидерами Армении и Азербайджана», - говорится в заявлени Борреля.

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