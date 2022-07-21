Чавушоглу заявил, что в Анкаре «ждут конкретных шагов от Армении»

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня, что в Анкаре «ждут конкретных шагов от Армении» в вопросе нормализации двусторонних отношений.

«Мы пока не видели от Армении конкретных шагов. Администрации во главе с Пашиняном пора сделать положительные шаги в этом направлении. Одних слов недостаточно», - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT, которое цитирует ТАСС.

Отметим, что на последней встрече спецпредставителей Турции и Армении в Вене 1 июля была достигнута договоренность обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией.

11 июля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Главы государств подчеркнули важность двустороннего процесса урегулирования отношений между странами, что также будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе. В этом контексте собеседники выразили надежду, что достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран договоренности будут скоро воплощены в жизнь», - говорилось в сообщении о телефонном разговоре двух лидеров.