Алиев заявил, что Армения нарушает «устную договоренность»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению «перестать поднимать тему статуса Карабаха».

Выступая сегодня на Глобальном Бакинском форуме, он, в частности, заявил:

«Была устная договоренность, что вопрос «статуса Карабаха» не будет подниматься. Но к сожалению, мы слышим от правительства Армении заявления о «статусе» так называемого «Нагорного Карабаха», что абсолютно контрпродуктивно. «Нагорного Карабаха» не существует. Нагорно-Карабахская автономная область была упразднена в конце 1991 года решением азербайджанского парламента. На нашей территории нет подобной административной структуры. Поэтому любые упоминания статуса приведут лишь к новым проблемам. Армянское правительство должно это понять и воздержаться от попыток переписать историю».

По его словам, ставя под сомнение территориальную целостность Азербайджана, Ереван вынуждает Баку делать аналогичные шаги в отношении территории Армении.

«Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении. Тем более с исторической точки зрения у Азербайджана имеется больше прав делать это», - отметил Алиев.

По его словам, в ноябре 1920 года, спустя шесть месяцев после советизации Азербайджана, Советская власть «забрала историческую часть нашей страны - Зангезур и присоединила ее к Армении».