Пашинян: «Вопрос вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении остается открытым»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в процессе разблокировки региональных коммуникаций «ни о какой «коридорной» логике речи быть не может».

По сообщению пресс-службы правительства Армении, в ходе встречи с главами МИД стран ОДКБ премьер-министр рассказал о деятельности комиссии по демаркации армяно-азербайджанской границы, открытии региональных маршрутов, а также затронул вопрос возвращения армянских военнопленных, заложников и других гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

«Премьер подчеркнул, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и все дороги, которые должны быть открыты, будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят. Никакой «коридорной» логики быть не может - это общее мнение. В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта Никол Пашинян счел ключевым вопрос статуса Нагорного Карабаха, подчеркнув, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр Армении заметил, что вопрос вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении с мая 2021 год остается открытым, подчеркнув, что в связи с этим Армения обращалась в ОДКБ. В данном контексте состоялся обмен мнениями по совершенствованию механизмов мониторинга и оперативного реагирования ОДКБ, что повысит эффективность деятельности организации в решении задач безопасности государств-членов»,- говорится в сообщении правительства.